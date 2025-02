Suicidio all’università di Salerno, la nota del Rettore Loia

L’università di Salerno ha diramato una nota del Rettore Vincenzo Loia in seguito alla tragedia avvenuta nel campus di Fisciano questa mattina: uno studente di 27 anni, originario del Vesuviano, si è tolto la vita nell’area del parcheggio multipiano.

“Esprimiamo il profondo cordoglio di tutta la nostra comunità universitaria per il dolore che ha colpito la famiglia, gli amici, gli affetti. In questo momento ci uniamo in silenzio a questo dolore. Siamo un campus che vive e si raccoglie intorno agli studenti, li accompagna durante il loro percorso di studio e umano, con attenzione e forte senso di responsabilità. In tal senso il servizio di supporto psicologico di base e l’osservatorio per il benessere sono un esempio di un percorso avviato da tempo e che riteniamo necessario e fondamentale per aiutare i nostri giovani nei momenti di difficoltà. Eventi tragici come questo ci lasciano sconvolti e richiedono una importante riflessione sui nostri giovani, così apparentemente forti ma con fragilità nascoste.”