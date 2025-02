Auto si ribalta tra Solofra e Montoro: polizia e vigili sul posto

SOLOFRA – Perde il controllo della sua vettura che si ribalta lungo il raccordo Avellino-Salerno. È quanto avvenuto poco fa tra Solofra e Montoro. La persona alla guida del veicolo è stata soccorsa sul posto e trasportata all’Ospedale Moscati di Avellino, ma non sarebbe ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area, e il personale dell’Anas per gestire la viabilità. La Polstrada si sta occupando dei rilievi e degli accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente.