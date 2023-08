Pago Vallo Lauro, deposito in fiamme. E’ successo, nel pomeriggio subito dopo le 14, in via Nazionale. L’incendio ha interessato un’area con al suo interno diversi veicoli in disuso e materiale di risulta.

Due le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato circa due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. Sul posto una volante della Polizia di Stato e i Carabinieri, per i rilievi di propria competenza.