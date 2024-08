Concerto Sal Da Vinci a Piazza Libertà: ecco il piano traffico

Sal Da Vinci è pronto a calcare il palco di Piazza Libertà. L’atteso appuntamento è in programma per sabato 17 agosto alle ore 22. Il celebre cantante e attore si esibirà nel suo entusiasmante “Sinfonie in Sal maggiore” accompagnato da una coinvolgente orchestra di 30 elementi. Sarà un viaggio musicale tra il vecchio e il nuovo continente, su un mare di note sapientemente attraversate dalla nave di Sal, tra pezzi indimenticabili e interpretazioni capaci di suscitare emozioni forti e profonde suggestioni.

Intanto, considerata la rilevanza dell’evento e il pubblico atteso, è stato stilato il piano traffico per la giornata del 17. Per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si è reso necessario adottare alcuni opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata.

Dalle ore 16:00 del 17 agosto 2024 a fine manifestazione scatterà il divieto di circolazione in Via Matteotti; il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti; il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazzas e l’intersezione con Piazza Garibaldi; il divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio; il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio; il divieto di accesso in Via Matteotti, dall’intersezione CVE – Via Mancini – Via Mazas con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazas.