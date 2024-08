Tragedia di Ferragosto in Irpinia: giovanissimo muore suicida

Un’autentica tragedia ha scosso la comunità irpina di Lioni proprio nel giorno di Ferragosto. Un giovane poco più che ventenne è stato ritrovato privo di vita. Il ragazzo è stato trovato impiccato nella sua abitazione.

In seguito a questa dolorosa perdita, il sindaco di Lioni, Yuri Gioino, ha deciso di annullare la manifestazione serale prevista per il Ferragosto, esprimendo il profondo cordoglio della comunità: “La nostra comunità è scossa per la notizia della prematura e tragica scomparsa di un giovane concittadino. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore che ci tocca tutti nel profondo.”