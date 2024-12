Concerto di Coez ad Avellino: informazioni per accesso alle persone con disabilità

In occasione del concerto di Coez del 31 dicembre ad Avellino, ecco le informazioni utili, trasmesse dal Comando di Polizia Municipale al M.I.D. ai fini della diffusione, per l’ accesso all’area dedicata alle persone con disabilità.

Per il concerto è stata prevista l’area dedicata adiacente al palco con accesso garantito a 20 persone con disabilità e 20 accompagnatori (1 persona con disabilità 1 accompagnatore) fino ad esaurimento del numero indicato di posti.

Le auto al servizio delle persone con disabilità potranno parcheggiare solo se munite di apposito contrassegno, regolarmente esposto ben visibile e in corso di validità in orginale sul parabrezza in caso di controlli, in corso europa nel tratto di strada compreso dall’intersezione di via cassitto fino all’intersezione di via gussone altezza villa comunale.

Onde evitare inconvenienti e rischi, di ritrovarsi con l’area dedicata a capienza già raggiunta, si raccomanda e si invita gli interessati a raggiungere con anticipo l’area dedicata.