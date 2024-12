VIDEO/ Genovese lancia bordate a Nargi: “Fallimento che pagherà la nostra città”

AVELLINO- “Babbo Natale politico ha portato solo tanta cenere e carbone a questa pseudo amministrazione. Tra un paio di settimane si segneranno luci, luminarie ed Avellino ripiombera’ nel buio economico, sociale, politico”. Alla vigilia del consiglio comunale di oggi pomeriggio a Palazzo di Citta’ Rino Genovese, leader del Patto Civico lancia bordate alla sindaca Laura Nargi e alla sua maggioranza in aula. Anzi, proprio il fatto che la maggioranza non sia sua e’ uno dei temi di un messaggio video affidato dal giornalista RAI alla sua pagina social. “Qualunque cosa accadra’ questa sera in consiglio comunale sarà soltanto l’evidente dimostrazione del fallimento umano e politico di Laura Nargi. Cederà al ricatto del suo burattinaio? Dimostrerà quello che già tutti sappiamo: Avellino non ha un sindaco, ma una controfigura. Aprirà una crisi per un paio di deleghe? Dimostrera’ che anch’essa non è interessata che alla conquista del potere. Il consiglio comunale andrà deserto? Dimostrera’ che non ha alcun controllo sulla sua maggioranza”. E ha ribadito la delusione sull’occasione mancata dalla sindaca: “Che peccato, Nargi ha sprecato una grande occasione per unire tutte le forze civiche. Sara’ comunque un fallimento e a pagarne sarà comunque la nostra città”.