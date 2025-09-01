All’Ite Amabile in classe già l’8 settembre. La novità è lo stop ai cellulari

Rientro anticipato per gli studenti dell’Istituto tecnico economico “Amabile” di Avellino: le lezioni riprenderanno già lunedì 8 settembre, con una settimana di anticipo rispetto alla data fissata dal calendario regionale, che prevede l’avvio ufficiale il 15 settembre.

La grande novità di quest’anno riguarda però tutti gli istituti italiani. Il governo ha introdotto il divieto assoluto dell’utilizzo dei telefoni cellulari durante l’orario scolastico, sia nelle aule che nei corridoi. Una misura che intende contrastare le distrazioni e favorire la concentrazione, restituendo centralità alla didattica e alla relazione diretta tra studenti e docenti.