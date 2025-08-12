Comunicazione di interruzione del servizio idrico per lavori sulla condotta a Montefredane

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, per consentire un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice in agro del Comune di Montefredane, sarà necessario – al fine di garantire una regolare fornitura idrica a tutti i comuni serviti dalla rete – interrompere la portata idropotabile nei Comuni ( Parolise , San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina e Altavilla Irpina) nella giornata di martedì 12 agosto 2025 dalle ore 11:00 alle ore 06:00 di mercoledì 13 agosto 2025.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e sul Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430, sempre attivo.