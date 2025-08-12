La Regione approva i progetti per uomini maltrattanti

Con decreto n. 1314 del 01.08.2025 la Regione Campania ha approvato l’elenco dei progetti finanziati per la realizzazione dei CUAV, i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

Tra le proposte progettuali approvate anche quella che il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda ha presentato per la realizzazione e l’attivazione sul proprio territorio di un CUAV, una struttura che garantisca sostegno e accompagnamento a uomini che si sono resi responsabili di atti di violenza, aiutandoli a riconoscere la gravità dei loro comportamenti. Il centro si occuperà dunque di azioni e iniziative di prevenzione e trattamento della violenza di genere, agendo sia individualmente con i singoli uomini sia a livello di gruppo.

Questa nuova iniziativa si inserisce in un costante impegno che il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda porta avanti da anni nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne sia con l’attivazione del Centro antiviolenza “Nemesi” presente a Solofra sia con una intensa attività di sensibilizzazione e di prevenzione condotta in questi anni con iniziative, incontri ed eventi in collaborazione con la criminologa Roberta Bruzzone e una continua attività presso gli istituti scolastici del territorio dell’Ambito.

Alla soddisfazione per l’approvazione del progetto CUAV del Consorzio A5 si aggiunge anche il compiacimento per l’approvazione di un altro progetto CUAV, presentato dall’Ambito Sociale di Avellino, al quale Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 ha partecipato come partner insieme all’Ambito A02 di Mercogliano.