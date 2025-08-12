Buon lavoro alla nuova Direttrice Generale dell’ASL di Avellino: il messaggio dell’Amministrazione di Montemiletto

L’Amministrazione Comunale di Montemiletto rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Maria Concetta Conte, insediatasi nuova Direttrice Generale alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ed alla Dott.ssa Emilia Anna Vozzella per l’incarico conferitoLe alla Direzione Sanitaria.

“Il nostro territorio, oggi più che mai, ha bisogno di competenza e professionalità al fine di offrire la massima qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie ai cittadini e per rispondere al meglio alle esigenze ed ai bisogni delle comunità locali. Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro al nostro conterraneo, Dott. Gaetano Gubitosa, insediatosi Direttore Generale alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1”- il Sindaco Massimiliano Minichiello.