Furto aggravato di energia elettrica, nei guai titolare di un’attività commerciale

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’attività commerciale, indagato per furto aggravato di energia elettrica. La scoperta del furto è avvenuta quando il personale tecnico dell’azienda incaricata della fornitura ha rilevato, tramite il contatore condominiale di uno stabile, consumi inusuali e notevolmente superiori rispetto ai consueti rilievi precedenti.

Durante un intervento richiesto, il personale tecnico ha individuato un’anomalia collegata a un’attività commerciale adiacente. Di fronte a questa scoperta hanno richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti, insieme all’amministratore dello stabile e ai tecnici, hanno constatato che dei cavi elettrici uscivano da un foro praticato nella parete, collegandosi abusivamente al contatore condominiale.

Dopo aver garantito la messa in sicurezza del contatore e accertato il distacco abusivo, gli agenti hanno identificato il gestore dell’attività commerciale. Quest’ultimo è stato portato in Questura dove, dopo le dovute verifiche, è stato denunciato in stato di libertà.