Comuni al voto, a Taurano la più alta percentuale d’Irpinia

Il Vallo di Lauro si conferma la zona con la più alta percentuale di elettori che già alle dodici di oggi hanno deciso di votare per le amministrative e per le Europee, in questo caso l’effetto traino delle comunali sulle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e’ notevole. La più alta percentuale in tutta l’ Irpinia e’ quella di Taurano, dove si è recato alle urne già il 57 per cento degli aventi diritto al voto. Sopra ai cinquanta anche un altro Comune del Vallo di Lauro, quello di Domicella. Anche qui le liste che si fronteggiano sono due.

Infine c’è Moschiano, dove la percentuale è vicina al 30 per cento degli aventi diritto. Sul territorio e nei seggi, anche per evitare qualsiasi forma di contatto tra i “supporters” delle due squadre in campo nei paesi interessati alle consultazioni amministrative e’ stato predisposto dalla Questura di Avellino e dalla Prefettura un serrato dispositivo di controllo. Quello garantito all’interno dei seggi dal personale del Commissariato di Ps di Lauro e all’esterno dai Carabinieri e dai militari delle Fiamme Gialle della Tenenza di Baiano, che in mattinata hanno fatto scattare in zona anche controlli stradali e una vigilanza esterna ai seggi, in particolare per scoraggiare la presenza di candidati ad una distanza inferiore ai 100 metri dagli stessi. Un dispositivo che finora, salvo qualche fisiologica inottemperanza sulle distanze, ha garantito massima serenità alle operazioni di voto.