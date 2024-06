Spiniello, il sindaco battiquorum: a Grottolella si festeggia già

Antonio Spiniello si riconferma per la quinta volta (la seconda di fila) sindaco di Grottolella. La lista ViviAmo Grottolella, da lui capeggiata, l’unica presentata nel piccolo borgo alle porte di Avellino, non avendo avversari, aveva da battere soltanto il quorum del 40% più uno degli aventi diritto al voto. Obiettivo fissato a 612 elettori e già ampiamente raggiunto intorno alle ore 14. Si tratta di una condizione indispensabile per rendere valida la consultazione in presenza di un solo candidato sindaco.

Insieme a Spiniello può festeggiare anche la sua squadra composta dagli uscenti Marco Grossi, Brunella Nigro, Vincenzo Spagnuolo, Alfonso D’Acierno, Marianna Morante, Marco Tropeano e Italo Ridente. Ai quali si aggiungono le new entry Alessandra Guarino, Alessandro Maglio e Maurizio Tuccia. L’ufficialità si avrà solo a scrutinio terminato, intanto a Grottolella sono già partite le congratulazioni alla riconfermata fascia tricolore.