Comune, commissaria Perrotta pronta a ridurre anche i Settori a Palazzo di Città

AVELLINO- Una “fusione” di alcuni settori ed un ridimensionamento del numero di relativi dirigenti a Palazzo di Città. Il commissario prefettizio Giuliana Perrotta starebbe valutando anche questa opzione per continuare il programma di riduzione della spesa e consentire di affrontare le scadenze del Piano di Riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti per il Comune di Avellino. Stando ai rumors, già nei prossimi giorni ci potrebbe essere una revisione dei settori ed un accorpamento di alcuni di essi ed una sorta di turn over anche all’ interno degli stessi settori di Palazzo di Città. Una scelta che potrebbe determinare anche la conclusione del rapporto con il Comune di Avellino per qualche dirigente. Le iniziative del commissario prefettizio saranno più chiare gia’ nei prossimi giorni, visto che il prefetto alla guida della citta’ capoluogo non sta trascurando nessuno dei dossier alla sua attenzione per affrontare e scongiurare il rischio che non si centrino gli obiettivi previsti dal Piano di Riequilibrio Finanziario.