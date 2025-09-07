M5s, oggi Conte a Napoli per ufficializzare la candidatura di Fico

Oggi, alle ore 17:30, a Napoli presso Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli in Via Portacarrese a Montecalvario 69, sarà ufficializzata la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. All’evento sarà presente il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a conferma dell’importanza politica del momento per il fronte progressista in vista delle prossime elezioni regionali.

“Sarà un momento fondamentale per il futuro della nostra regione, un’occasione per ritrovarci, condividere idee e dare slancio al nostro impegno per una Campania più giusta, sostenibile e vicina ai cittadini” – fanno sapere gli organizzatori.