Grottaminarda, da diversi giorni la perdita idrica nei pressi del cimitero

Il comitato “Uniamoci per l’acqua” lancia l’allarme su una situazione che da diversi giorni interessa Grottaminarda. Nei pressi del cimitero comunale, in prossimità dell’autostazione Air e dell’imbocco autostradale, si registra infatti una copiosa perdita idrica che si riversa direttamente sulla carreggiata, arrivando persino ad attraversare le strisce pedonali.
Una condizione che desta forte preoccupazione per due motivi principali: da un lato, il notevole spreco di acqua potabile, in un momento in cui i cittadini subiscono frequenti sospensioni del servizio idrico e vengono sollecitati a un uso parsimonioso delle risorse; dall’altro, i rischi per la sicurezza stradale, trattandosi di un punto particolarmente trafficato della città.
Il comitato chiede dunque un immediato intervento di riparazione, sottolineando la necessità di maggiore attenzione da parte delle istituzioni competenti: “Non è accettabile – denunciano – che episodi simili vengano trascurati, alimentando lo scontento della popolazione già provata dalla crisi idrica”.