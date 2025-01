Caso Manzo, Scannelli in caserma per la notifica: sono serena

AVELLINO- “Non sono serena, sono serenissima”. E’ l’unico commento che ha rilasciato all’uscita dal Comando Provinciale dei Carabinieri Loredana Scannelli, indagata nell’ambito della scomparsa di Mimi’ Manzo insieme all’ex fidanzato Alfonso Russo per sequestro di persona. Alla Scannelli i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma e dal pm Lorenza Recano per le imputazioni relative alla vicenda avvenuta l’otto gennaio 2021 a Prata Principato Ultra. Accompagnata dal suo legale, il penalista Rolando Iorio, la Scannelli all’uscita dal comando provinciale dei Carabinieri si è detta serena: male non fare, paura non avere. Per la ragazza la sua posizione è alleggerita, come ha sottolineato lo stesso avvocato Iorio, che al termine della lettura degli atti farà le sue valutazioni, per ora ha deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla vicenda.