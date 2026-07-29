Comune e Croce Rossa Italiana: incontro a Palazzo di Città nel segno della collaborazione

AVELLINO – Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha incontrato il presidente del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana, Stefano Sartorio, per un cordiale confronto finalizzato a rafforzare i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione.Nelcorso dell’appuntamento è stata condivisa la volontà di sviluppare una sinergia sempre più stretta, valorizzando il prezioso patrimonio di competenze e professionalità della Croce Rossa Italiana a supporto delle attività promosse dall’Ente. In particolare, è stata manifestata la comune disponibilità a collaborare in occasione di manifestazioni, eventi e iniziative pubbliche, anche attraverso l’impiego dei mezzi e delle risorse operative del Comitato di Avellino, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più .efficienti e una maggiore sicurezza per la cittadinanza. Il presidio avellinese è uno dei più antichi d’Italia, nato come comitato dell’“Associazione italiana di

soccorso per i militari feriti e malati in tempo di guerra” nel lontano 14 giugno 1866. Un vero e proprio patrimonio di storia, impegno e solidarietà che costituisce motivo di prestigio per l’intera comunità avellinese e testimonia il ruolo fondamentale svolto dalla Croce Rossa sul territorio da oltre un secolo e

mezzo. «È stato un vero piacere per me confrontarmi con il riferimento di una istituzione storica come la Croce

Rossa Italiana – afferma Pizza -. Entrambi abbiamo espresso la volontà di collaborare e percorrere una strada comune, ritenendo che da questa sinergia possano nascere esperienze importanti per il territorio. Da avellinese – aggiunge Pizza – sono davvero orgoglioso della storia del Comitato territoriale: una storia di impegno e cura per il prossimo che affonda le sue radici nell’Ottocento e che – conclude – nel corso degli anni si è arricchita di momenti significativi».