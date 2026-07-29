Centro Sociale a Quattrograna Ovest: il Comune conferma l’affidamento ai sindacati

AVELLINO – Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, affiancato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Enza Ambrosone, ha incontrato questa mattina, al primo piano di Palazzo di Città, i rappresentanti delle sigle sindacali irpine: la segretaria generale della CGIL, Italia D’Acierno, il segretario generale della Uil, Luigi Simeone, il segretario generale della Cisl Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, e il membro della segreteria territoriale della Cisl Irpinia Sannio, Sonia Vena. Il confronto, caratterizzato da un clima di piena collaborazione istituzionale, ha consentito di fare il punto sulle situazioni più rilevanti che coinvolgono il capoluogo e la provincia di Avellino, con l’obiettivo di condividere un metodo di lavoro fondato sull’ascolto e sulla cooperazione tra istituzioni e parti sociali. Nel corso dell’incontro, le organizzazioni sindacali hanno anche evidenziato la necessità che il Comune di Avellino torni a ricoprire un ruolo di riferimento e di coordinamento a livello provinciale, assumendo una funzione di impulso e di raccordo rispetto alle vertenze che interessano il sistema economico e produttivo dell’Irpinia. Tra i temi toccati, anche quello dell’utilizzo edificio di Quattrograna Ovest, di proprietà comunale, che a seguito dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi sarà affidato ai sindacati al fine di ospitare un centro sociale. Da parte dell’Amministrazione comunale è stata ribadita la piena disponibilità ad aprire un confronto costante con le rappresentanze dei lavoratori, nella consapevolezza che le sfide legate allo sviluppo e alla tutela del tessuto produttivo richiedono un’azione condivisa e una forte sinergia istituzionale.Non è mancato, inoltre, un riferimento all’importanza di rafforzare il dialogo tra il Comune di Avellino, la Provincia e la Regione Campania, affinché le principali questioni che interessano il territorio possano essere affrontate attraverso un percorso unitario, capace di coinvolgere tutti i livelli istituzionali e di individuare risposte efficaci e tempestive.