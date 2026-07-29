Lieto fine per le ricerche di Antonio Bernardo: ritrovato a Gaeta dai Carabinieri

MUGNANO DEL CARDINALE- Un lieto fine per la vicenda che per alcune ore ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Mugnano del Cardinale. Antonio Bernardo, il 32enne scomparso dal pomeriggio di ieri, è stato ritrovato dai Carabinieri a Gaeta ed è in buone condizioni. A dare la notizia Binews. I familiari potranno e tutta la comunita’ possono tirare un sospiro di sollievo per il giovane di cui si erano perse le tracce.