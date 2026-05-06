Comunali Ariano Irpino, Puopolo: Scuola Alberghiera per rilanciare il turismo nelle aree interne

ARIANO IRPINO- Giovannantonio Puopolo ha scelto di ritornare in campo, nell’ambito delle amministrative 2026 nella coalizione di centrodestra, a sostegno di Mario Ferrante, con una candidatura al consiglio comunale nella lista ‘Patto Civico per Ariano 2026’. L’ imprenditore nel settore turistico con base lavorativa in Costiera Amalfitana e cuore ad Ariano Irpino, nella sua amata Santa Barbara, popolosa contrada del Tricolle, dove vive da sempre. Oggi, dopo alcuni anni lontano dalla scena politica ma sempre profondamente immerso nella realtà arianese, Puopolo, che in passato è stato vicesindaco e assessore, guarda al futuro e alle opportunità di sviluppo che il turismo potrebbe portare nelle aree interne, impostando la sua riflessione dalla base già costruita in passato, durante la sua precedente esperienza amministrativa. Spiega: «La struttura dell’Hotel Giorgione fu finanziata attraverso un bando della provincia di Avellino, formalizzato a favore del comune di Ariano Irpino, nel dicembre 2015; successivamente è andata avanti la progettazione con l’auspicio di creare una Scuola Alberghiera, possibilmente residenziale, per dare ai giovani, non solo di Ariano ma dell’intera regione e delle regioni limitrofe, la possibilità di formarsi per inserirsi, poi, nel settore turistico. L’idea era quella di creare figure apicali per le strutture alberghiere e per quelle della ristorazione e dare ai giovani l’occasione di restare in questo territorio e crearsi un futuro professionale nel turismo, uno dei settori di maggior successo in Italia». Giovannantonio Puopolo spiega la sua idea e la sua visione: «La Scuola Alberghiera non servirà soltanto a creare opportunità di lavoro ma anche a regalare alla città l’immagine di una comunità dotata di strutture adeguate e in grado di gestire un turismo incoming, cioè ricevere turisti dall’estero che soggiornano prevalentemente nelle zone costiere ma che hanno voglia di scoprire le aree interne per poter gustare i nostri prodotti tipici, molto richiesti all’estero. Abbiamo oggi una grande fetta di turisti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia che scelgono l’Italia per apprendere l’arte della cucina mediterranea, per imparare ad abbinare i vini al cibo e in questo canale possiamo convogliare i flussi turistici nelle nostre zone. La Scuola Alberghiera, quindi, dopo il completamento della struttura, dovrebbe realizzare corsi per dare ai giovani una professionalità ben strutturata».