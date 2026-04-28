Grottaminarda e “Visioni Creative”: quattro montature in produzione dal percorso di formazione scuola–lavoro

Un confronto con il mondo del lavoro che ha favorito negli studenti una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie inclinazioni e delle proprie potenzialità mostrando loro che in questo territorio si può fare, che c’è una scuola al passo con i tempi e ci sono aziende virtuose che danno la possibilità di fare. Questi alcuni degli aspetti emersi nel corso della giornata conclusiva del percorso di Formazione Scuola-Lavoro (F.S.L.) “Visioni Creative. Design e innovazione nel mondo dell’ottica” che ha visto la collaborazione tra il Liceo Artistico dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino ed “Essequadro Eyewear”, azienda irpina leader nella produzione di montature di occhiali.

Alla presenza dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola, Andrea Morniroli, i talentuosi studenti sono stati premiati per i prototipi di occhiali realizzati al termine del percorso formativo; 4 modelli sono stati selezionati da una Giuria e realizzati dall’azienda per essere messi in produzione. Dunque un riconoscimento significativo, che dà valore concreto al lavoro svolto. Nel corso dell’incontro, aperto con un brano trap di LIL-White, studente del quinto anno, sono emersi, attraverso i numerosi interventi, molti altri temi: dal ruolo della scuola al contributo dei giovani al processo di crescita, dalla sicurezza sul lavoro allo spopolamento delle aree interne. In particolare l’Assessore Regionale Andrea Morniroli ha anticipato importanti novità in ambito di politiche per la scuola, affermando che per i prossimi anni non vi saranno più ridimensionamenti scolastici, ha annunciato un nuovo bando di “ScuolaViva”, un programma triennale di contrasto alla povertà educativa ed un laboratorio permanente sulla scuola in cui uno dei temi principali sarà quello delle aree interne; riguardo la formazione scuola-lavoro ha evidenziato come i giovani rappresentino il presente prima del futuro e come il contributo degli studenti sia importante quanto quello delle aziende poichè generano valore reale e contribuiscono ai processi di crescita e cambiamento.Nei suoi saluti istituzionali il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Rizzo, ha sottolineato il risultato splendido, oltre le aspettative, di “Visioni Creative” ed ha auspicato un prosieguo della collaborazione con l’azienda “Essequadro”.

Anche il Sindaco, Marcantonio Spera, complimentandosi con la scuola e con Essequadro, ha rimarcato l’importanza di fare rete tra istituzioni ed imprese per costruire, tutti insieme, il volano per il futuro dei giovani e quindi della comunità. La Consigliera comunale delegata all’Istruzione, Marilisa Grillo, ha parlato della valenza dell’Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, di come tra i banchi di scuola si coltivino talenti e l’orgoglio di avere tali brillanti ragazzi nelle aree interne. Di formazione ed orientamento ha parlato il docente Enrico Iadarola, Referente FSL, spiegando come il progetto abbia rappresentato quella che viene definita una buona prassi, un esempio virtuoso di integrazione tra scuola e mondo produttivo, capace di coniugare formazione, orientamento e crescita personale, ha poi ringraziato particolarmente Essequadro per le garanzie in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro, aspetto imprescindibile.

La professoressa Patrizia Iaccino, Coordinatrice progetto FSL ha spiegato le diverse fasi del progetto divenuto, ad un certo punto, vista la valenza dei prototipi realizzati dai ragazzi, un premio; un’esperienza formativa, a suo avviso, in cui creatività, competenze tecniche e collaborazione si sono intrecciate, rendendo gli studenti protagonisti attivi di un percorso autentico e orientato all’eccellenza.

A rappresentare l’azienda Stefano Scauzillo, CEO di Essequadro Group, secondo il quale questo Premio non rappresenta un momento conclusivo, ma un inizio, preannunciando già successive collaborazioni con la scuola; ha spiegato come le aziende abbiano il dovere di gettare le basi affinché i giovani possano scegliere di restare, trovino concretamente delle occasioni sul territorio perché qui si può fare impresa e si possono concretizzare obiettivi.

Infine è toccato alla docente di Grafica Michela De Luca, annunciare i nomi delle studentesse vincitrici:

1^ Angela Calò, classe V Liceo Artistico

2^ Martina Famiglietti, classe V Liceo Artistico

3^ Lucienne Delfinetti, classe IV Liceo Artistico

4^ Biying Zhao, classe IVLiceo Artistico