Teora ricorda il Carabiniere Giuseppe Migliore nell’80° anniversario del suo gesto eroico

Si è svolta questa mattina a Teora la cerimonia commemorativa dedicata al Carabiniere Giuseppe Migliore, in occasione dell’80° anniversario del sacrificio che lo rese simbolo di coraggio e dedizione al dovere. Un momento solenne che ha riunito autorità civili, militari e religiose per rendere omaggio a una figura che, durante la Seconda Guerra Mondiale, diede la vita per salvare tre giovani da un residuato bellico.

Alla commemorazione erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Angelo Zito, il sindaco Pasquale Chirico, la sorella del militare, Maria Migliore e Francesco Donatiello, una delle persone che all’epoca riuscì a salvarsi grazie all’intervento del Carabiniere Migliore.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato il gesto eroico di Migliore, che non esitò a mettere a rischio la propria vita pur di proteggere i giovani coinvolti. Un atto di straordinaria abnegazione e dedizione al servizio della collettività che ha incarnato a pieno i valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri.