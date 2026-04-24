Lacedonia, senso unico alternato sulla S.P. 303 dopo la frana

La Provincia di Avellino ha disposto il senso unico alternato a vista lungo la S.P. 303, all’altezza del km 47+300, a seguito della frana che ha interessato il tratto stradale. La misura, accompagnata da un limite di velocità fissato a 30 km/h, è stata adottata per garantire la sicurezza degli automobilisti in attesa degli interventi tecnici di ripristino. Il provvedimento è in vigore fino a nuovo aggiornamento.