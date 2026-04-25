Comunali, la lista di “Fratelli di Avellino” in campo con Laura Nargi

I candidati della civica “Fratelli di Avellino” il simbolo scelto da Fratelli d’Italia per correre alle amministrative a sostegno di Laura Nargi
GIOVANNI ARDOLINO
GIUSEPPINA AURILLO
VITTORIO BOCCIERI
MARIATERESA BORNEO
ORNELLA BUONANNO
DANIELA CAPUTO
VALENTINO CARPENTIERO
DANIELA CENNERAZZO
GIUSEPPE COSTANZA
GIULIO CUBEDDU
MICHELE D’AGOSTIND
GAETANO DENTICE
MARIA DI RITO
ALESSIA FERRARA
GIOVANNI FERULLO
GERARDA FESTA
ROSALIA FINNO
BENEDETTA FOLLO
PATRIZIA GALASSO
ANIELLO GALLUCCIO
SERGIO GIOIA
SABATO IANNACCONE
ANA LUCIA IANNONE
CLAUDIO MAURIELLO
ARTURO MEO
GIORGIA MIGLIACCIO
MANUEL MONTEFUSCO
ROBERTO PESCATORE
UMBERTO POLESE
GIOVANNI PROVVIDO
FRANCESCO RIPPO
PELLEGRINO ROTONDI