Mario Ferrante incontra le realtà culturali della città e lancia la “Casa delle Associazioni”

ARIANO IRPINO- Grande attenzione da parte del candidato sindaco del centrodestra e delle componenti civiche verso il mondo culturale e associativo cittadino. L’impegno di Ferrante e della sua coalizione, in caso di vittoria elettorale, sarà orientato alla valorizzazione delle realtà associative che tanto si spendono sul territorio per realizzare progetti di qualità, attrattivi e capaci di generare opportunità turistiche per il Tricolle. In che modo procedere? Il metodo proposto da Ferrante va nella direzione di una mappatura delle associazioni e nella nascita di una Casa delle Associazioni, una sede per tutte le realtà che operano sul territorio cittadino ma idealmente anche un luogo dell’incontro e dell’aggregazione. L’impegno di Ferrante e della sua coalizione in caso di vittoria elettorale sarà finalizzato anche a reperire fondi per sostenere i progetti di qualità proposti dalle associazioni. La campagna elettorale di Mario Ferrante prosegue con incontri e appuntamenti. Nel pomeriggio, il candidato sindaco del centrodestra e delle componenti civiche, in un incontro promosso da Azione, ha ascoltato i dipendenti della società Irpiniambiente. Ferrante ha fatto sua la preoccupazione per il futuro della società che gestisce il ciclo dei rifiuti, prendendo una posizione chiara in merito e auspicando uno scatto d’orgoglio da parte dei sindaci del territorio per salvare la società e diventarne soci. L’impegno di Ferrante e della sua coalizione sarà basato su alcuni punti fondamentali: acquisire delle azioni per il 5- 6% del capitale sociale; ottenere il trasferimento della sede legale da Avellino ad Ariano Irpino; garantire continuità dell’attività della società, pagamento puntuale delle fatture.