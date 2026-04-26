Comunali, a Guardia, San Mango e Calitri l’unica sfida sarà quella per il quorum

AVELLINO- In tre comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio l’unico ostacolo per le liste da sole in campo sarà il quorum. L’unica sfida sarà il quorum per due sindaci uscenti ed una lista di giovani. A Guardia dei Lombardi, dove alla fine in corsa per le amministrative ci sara’ solo il primo cittadino uscente Francescantonio Siconolfi, sfiduciato nel 2025. Stessa condizione anche a San Mango sul Calore, dove la corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio sarà in campo solo ci sarà solo il primo cittadino uscente Teodoro Boccuzzi, con la sua Uniti per San Mango. Anche a Calitri, a sorpresa, sono rimasti in campo solo i giovani della lista che candida a sindaco il trentacinquenne Attilio Galgano.