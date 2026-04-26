Provincia, Buonopane pronto a fissare la data per l’elezione del presidente: domani l’annuncio

AVELLINO- Un messaggio a consiglieri e partiti per annunciare che domani sarà fissata la data per l’elezione del presidente della Provincia. Ad inviarlo lo stesso presidente Rizieri Rino Buonopane, che assume l’iniziativa in vista della scadenza del suo mandato a Palazzo Caracciolo. Da domani, saranno necessari almeno quaranta giorni per le operazioni elettorali. Quindi al voto si potrebbe arrivare a meta’ o fine giugno e l’incognita è legata alla presenza o meno nel corpo elettorale dei consiglieri comunali di Avellino, visto che in caso di ballottaggio e’ improbabile che prima di metà luglio possa esserci anche la proclamazione degli eletti. Sulla scelta avrebbe potuto incidere anche il ricorso al Tar presentato dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino. L’altra incognita è quella legata alla ricandidatura dello stesso Buonopane. Sara’ il candidato del centrosinistra?