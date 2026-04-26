Cervinara, quattro in corsa per la guida del Comune: sfida tra ex sindaci

CERVINARA- Quattro liste in campo e gli ultimi due ex sindaci che si contendono lo scranno più alto del civico consesso. A Cervinara sarà sfida a quattro per le amministrative di maggio. Ecco tutte le squadre pronte ad una sfida all’ultimo voto nel centro della Valle Caudina.
FREE CERVINARA
ANNA MARRO
CANDIDATO SINDACO
Leparulo Luigi
Bello Tommaso
Bizzarro Giovanni (detto Gianni)
Casale Clementina
De Marco Ada
Marchese Antonio
Merola Elena
Porreca Antonio
Ricci Alberto
Sallustro Rita
Sorriento Daniele Rocco
Starace Francesco
CERVINARA RINASCE
FILUCCIO TANCREDI
CANDIDATO SINDACO
Amaro Vincenzo
Bizzarro Giovanni
Campana Maria Luisa
Casale Giuseppe Mario
Ceccarelli Ilaria
Cioffi Raffaella
Criscuoli Mario
Gallo Stefania
Monetti Elena
Porreca Vittoria
Romano Luigi
Vaccariello Antonio
CERVINARA PRIMA DI TUTTO
CATERINA LENGUA
CANDIDATO SINDACO
Carmelo Todino (detto Lello)
Fatima Cillo
Claudia Cioffi
Domenico Cioffi
Raffaele Cioffi
Nunzio Grasso
Gennaro Lengua
Salvatore Lengua
Dolores Perrotta
Angelo Marro
Gina Mazzariello
Ilaria Valente
PROGETTO CERVINARA INSIEME
GIUSEPPE RAGUCCI
CANDIDATO SINDACO
Brevetti Concettina detta Tina
Carofano Filomena
Casale Francesco detto Ciccio
Casale Mario
Clemente Sergio
Iuliano Francesco
Marro Esperino detto Giovanni
Pallotta Antonio
Pallotta Paola
Romano Maria detta Mariuccia
Valente Lorenzo
Valente Pasquale