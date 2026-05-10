Laura Nargi al Viva Hotel: “Una scelta civica per cambiare metodo e restituire fiducia alla città”

Presso il Viva Hotel Avellino si è svolta la presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura a sindaca di Laura Nargi. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, sostenitori ed esponenti del territorio, con una presenza numerosa sia all’interno della sala sia all’esterno della struttura, dove è stato predisposto un maxischermo per consentire la visione dell’evento.

Nel corso della serata sono stati illustrati i principali contenuti del programma amministrativo attraverso interventi dei candidati delle liste e la proiezione di materiali video dedicati ai temi centrali della proposta politica. Gli approfondimenti hanno riguardato le principali questioni amministrative della città e le linee di intervento individuate per il miglioramento dei servizi e della qualità urbana.

All’iniziativa hanno preso parte diversi rappresentanti politici, tra cui Angelo Antonio D’Agostino, Fulvio Martusciello, Livio Petitto, Ines Fruncillo e Gianfranco Rotondi.

Nel suo intervento, Laura Nargi ha ribadito il “carattere civico della candidatura e l’impostazione del progetto amministrativo, fondato sull’ascolto del territorio e sulla partecipazione della cittadinanza”. Ha inoltre richiamato “la necessità di un cambiamento metodologico nella gestione della cosa pubblica”, sottolineando “l’importanza di un approccio orientato alla concretezza e alla responsabilità istituzionale”. Ha inoltre annunciato la prossima presentazione del programma completo, definito come il risultato di un lavoro condiviso con cittadini e sostenitori.

Nel passaggio dedicato al quadro politico locale, Nargi ha evidenziato la necessità di un confronto “improntato a maggiore equilibrio e a una minore frammentazione delle proposte, richiamando l’importanza di una competizione elettorale basata su contenuti e progettualità”.