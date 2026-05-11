Buonopane resta in attesa del Pd “ma i tempi ormai stringono”

“Sono in attesa che vengano assunte decisioni che partano dal mio partito e che coinvolgano poi le diverse forze politiche che fanno parte del campo largo”. Così il presidente uscente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, questo pomeriggio ad Ariano Irpino per la sigla del “Patto” con il candidato sindaco Carmine Grasso e il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.

In vista della scadenza prevista nel fine settimana per la presentazione delle candidature alla presidenza di Palazzo Caracciolo, Buonopane chiarisce la propria posizione: “Nella misura in cui il mio partito, cioè il Partito Democratico, dovesse indicarmi all’interno di una cornice di campo largo, è chiaro che sarò in campo. Altrimenti non vedo né le condizioni né una mia disponibilità. Fa piacere essere indicato dal partito nazionale. Resto in attesa che qualcuno parli e che si possa quindi dipanare questa matassa, anche perché sabato prossimo ci sarà la presentazione delle candidature e i tempi ormai stringono”.