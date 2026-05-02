Fontanarosa “orgogliosa” del chirurgo Petroccione, alla guida di un’unità del Centro Grandi Ustioni del Cardarelli

FONTANAROSA- Nemo propheta in patria (nessuno e’ profeta nella sua patria), tanti avranno sentito questa locuzione latina per indicare la difficoltà ad ottenere riconoscimento per i propri meriti nell’ambiente di nascita. A Fontanarosa però il sindaco Giuseppe Pescatore e l’amministrazione comunale hanno deciso di smentire questo modo di dire. E così sulla pagina ufficiale del Comune hanno voluto rendere onore “ad un autorevole concittadino, che ha onorato la nostra comunità attraverso la sua opera professionale”. Il concittadino in questione è Carlo Petroccione, Direttore di Struttura Complessa-Centro Grandi Ustioni- Chirurgia plastica ricostruttiva dell’AORN “A.Cardarelli” dí Napoli. “Facciamo i nostri migliori auguri al Dottore Carlo Petroccione per il prestigioso traguardo, ciò rende orgogliosa la comunità di Fontanarosa, che vede un altro suo figlio raggiungere picchi professionali rilevanti. Come amiamo sempre ribadire: Il Lavoro paga sempre, complimenti”