Candelora, il monito di Don Vitaliano alla fiaccolata: basta violenza

MERCOGLIANO-“Se non riusciamo a

ricucire tensioni e conflitti nelle nostre comunità non potremo mai immaginare un mondo di pace”. Il monito di Don Vitaliano Della Sala, che ha partecipato alla fiaccolata partita dalla chiesa dell’Annunziata a San Guglielmo di Mercogliano per raggiungere il piazzale della Funicolare di Montevergine ed inaugurare questo pomeriggio il cartellone della Candelora promossa dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino, l’Ente Parco Partenio e le associazioni del territorio. Basta violenza. Il parroco della chiesa dell’Annunziata lo ha ribadito con forza, anche alla luce degli episodi di criminalità dei giorni scorsi, sottolineando come la vendetta non è mai l’unica strada “Se non riusciamo a ricucire tensioni e conflitti nelle nostre comunità non potremo mai immaginare un mondo di pace. Non possiamo rispondere alla violenza con la violenza”. Un appello rilanciato da don Fabio Mauriello della pastorale

dell’inclusione della diocesi di Avellino e parroco di Monteforte. Ad

accompagnare la fiaccolata l’accensione da parte del sindaco Vittorio

D’Alessio, nel piazzale della funicolare, di una luce alla Vergine, poi custodita in una teca e consegnata in una staffetta simbolica al sindaco di Avellino, Laura Nargi.