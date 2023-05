VIDEO/ Bagnoli e il Laceno in rosa per il Giro, il sindaco: “Grande vetrina per l’Alta Irpinia”

Dal verde Irpinia al rosa del Giro d’Italia: l’altopiano del Laceno abbandona il consueto colore caratteristico per tingersi della tonalità alla quale l’Italia tutta associa il mondo del ciclismo. Bagnoli Irpino è per la quarta volta città di tappa della corsa e per l’occasione balconi, strade, attività commerciali e piazze si colorano di rosa.

“Un momento di forte aggregazione e partecipazione oltre che una grande manifestazione sportiva” ci dice soddisfatto il primo cittadino Filippo Nigro. Ed è davvero tanto l’entusiasmo che si respira nelle piazze e lungo le strade di Bagnoli, grande fermento invece sull’altopiano del Laceno dove intorno alle 17 taglieranno il traguardo i corridori per quella che gli addetti ai lavori definiscono la prima impegnativa tappa dell’edizione 106 della corsa rosa.