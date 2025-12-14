Montefusco si accende con i Mercatini di Natale

Dal 19 al 22 dicembre Montefusco si prepara a vivere la magia delle feste con i Mercatini di Natale, in programma a partire dalle ore 17:00 presso l’Ex Carcere Borbonico in Piazza Castello. Per quattro giorni, uno dei luoghi più suggestivi del borgo si trasformerà in uno spazio ricco di luci, profumi e tradizioni natalizie.

I visitatori potranno passeggiare tra stand di prodotti alimentari tipici, artigianato e oggettistica, immergendosi in un’atmosfera calda e festosa, accompagnata da musica e momenti di intrattenimento per tutte le età. L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per valorizzare le produzioni locali e riscoprire il piacere di vivere il centro storico durante il periodo più atteso dell’anno.