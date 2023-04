Come migliorare il tuo inglese orale: consigli pratici da mettere subito in pratica

Tutti abbiamo un ottimo inglese scolastico, ce la caviamo con terminologia base e più o meno riusciamo a gestire comunicazioni scritte lavorative in modo autonomo e senza grande difficoltà. Quando però si tratta di una conversazione vis a vis, magari in video call o di persona le cose si complicano: è stato dichiarato che oltre il 70% delle persone in ambito business provano tensione all’idea di parlare in inglese, soprattutto davanti a persone con cui non hanno confidenza. Per questo motivo, chi si occupa di offrire corsi di inglese online ha compreso l’importanza di proporre lezioni personalizzate anche con la possibilità di conversare, così da migliorare le abilità di speaking.

Segui un corso online di inglese personalizzato

Scegliere di studiare inglese online può essere il primo consiglio pratico per migliorare le tue abilità oratorie in lingua; potrai affidarti ad un tutor madrelingua così da essere seguito nella pronuncia, nel costruire frasi in modo più agile e nel riuscire a conversare non solo di business ma anche di hobby e argomenti dedicati al tempo libero. Potrai organizzare lezioni personalizzate in base ai tuoi obiettivi e secondo il tuo livello di apprendimento attuale.

Utilizza la tecnologia a tuo vantaggio

Sappiamo che molti credono che la tecnologia allontani le persone ma in realtà negli ultimi anni è stato dimostrato quanto possa aiutare; non solo per poter seguire corsi in modalità e-learning ma anche per utilizzare app che possono aiutare ad apprendere termini nuovi o magari seguire serie TV, video o podcast in lingua così da migliorare comprensione e pronuncia.

Non c’è niente di meglio della pratica

Un altro consiglio importantissimo che possiamo darti è di focalizzarti sulla pratica: sappiamo che rompere il ghiaccio con la timidezza può essere molto difficile ma ci sono diverse occasioni che potrebbero aiutarti. In ambito universitario, ad esempio, spesso gli studenti Erasmus organizzano degli scambi: in un’ora si parla 30 minuti una lingua e in altri 30 quella dell’altro. In questo modo potrai risparmiare economicamente e contribuire anche alla formazione di altre persone.

Partecipa a eventi di conversazione

Partecipare a eventi di conversazione è un altro modo efficace per migliorare la tua conoscenza dell’inglese orale. In questi eventi, puoi incontrare persone di diverse nazionalità e praticare la tua comprensione dell’inglese in un ambiente amichevole e informale. Ci sono molti incontri di questo tipo disponibili nelle grandi città: prova a chiedere nei gruppi sui social, potrai essere sorpreso di quante iniziative puoi conoscere proprio a pochi km da te!

Concentrati sulla grammatica

Nel processo di apprendimento dell’inglese orale, la grammatica svolge un ruolo importante. In effetti, uno dei modi più efficaci per migliorare la tua abilità nell’esporre in lingua inglese è concentrarsi sulla grammatica. Quando conosci la grammatica, sei molto più a tuo agio nel costruire frasi e nel mettere insieme parole in modo corretto e preciso.

Impara nuove parole tutti i giorni

Un altro consiglio utile che possiamo darti è di utilizzare app specifiche che possono aiutarti ad imparare nuove parole tutti i giorni; un gioco che potresti fare è anche semplicemente guardarti attorno e provare a trovare il giusto termine per ogni oggetto o servizio che vedi. Se non lo conosci allora cerca online per trovare la risposta e prova a costruire delle frasi utilizzando il termine; in questo modo avrai più possibilità di memorizzarlo.