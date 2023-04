FOTO / Lavori in corso, secondo giorno di chiusura della parte “alta” di via Appia

Lavori in corso, secondo giorno di chiusura della parte “alta” di via Appia ad Atripalda. Per il momento, non si sono registrati troppi problemi di traffico nella zona, visto che l’arteria sia off limits, è stato debitamente segnalato con cartelli stradali che indicano percorsi alternativi.

Anche per gli studenti è stato previsto che la fermata autobus dell’Air si collocasse all’altezza della rotatoria che porta poi sulla superstrada Avellino-Salerno. I lavori dovrebbero andare avanti fino a sabato 29 aprile. Il tratto stradale via Appia-via Tufarole-via F.lli Troncone è interessato da un intervento di regimentazione delle acque bianche e di scolo. Per questo motivo, è stato istituito un divieto di sosta e di circolazione nei giorni del 26-27-28-29 aprile, dalle ore 8:30 fino alla fine dei lavori.

In seguito, dopo il 29 aprile, tutta via Appia sarà asfaltata.