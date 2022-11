“Combatti la malattia con la scherma”: riparte ad Avellino l’iniziativa giunta alla terza edizione

Riparte “Combatti la malattia con la scherma”, il progetto di riabilitazione di gruppo per pazienti oncologici.

“Tutto sembra ritornare alla normalità. Incrociamo le dita e andiamo avanti. Con gioia vi presentiamo la Terza Edizione”, scrivono i promotori dell’iniziativa.

L’appuntamento è giovedì 17 Novembre alle ore 17:30 presso la palestra Podjgym in Via Tuoro Cappuccini, 67 per la presentazione del progetto e le iscrizioni.

Saranno presenti il maestro Carmelo Alvino “Podjgym scherma Avellino”, le dott.sse Rossella Lepore e Annalisa Stanco; il dott. Carlo Iannace; Maria Rosaria Ingenito, presidente Amos Solofra e la dott.ssa Maria Rosaria Siciliano, dirigente scolastica “Liceo De Luca” di Avellino.