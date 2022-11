Di Giacomo (S.PP.): “Due suicidi (Ariano Irpino e Lecce) in poche ore, sei in 10 giorni. Il capo DAP si dimetta”

“Due detenuti si sono suicidati in poche ore ad Ariano Irpino (Avellino) e Lecce, sei negli

ultimi dieci giorni. Salgono drammaticamente a 78, dall’inizio dell’anno, il numero delle

vittime della “strage di Stato” che dovrebbe garantire la vita dei detenuti. Di fronte a questa situazione che denunciamo ormai ogni giorno qualcuno dovrebbe assumersi la

responsabilità. Il capo del DAP dovrebbe rassegnare le dimissioni”.

Così il segretario generale del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di Giacomo, che aggiunge: “Non è più possibile sfuggire a responsabilità e far finta che nulla stia accadendo nelle carceri. La circolare inviata già da tempo dal capo del DAP ai Provveditori e ai direttori di istituto come la task force istituita dal precedente Ministro Cartabia si sono rilevati un autentico fallimento specie ad intercettare il grave disagio, soprattutto psicologico, tra i detenuti più fragili come tossicodipendenti (l’ultimo suicidio ad Ariano Irpino) e con problemi psichici. È legittimo chiedere che chi ha pensato alla circolare, tenuto conto che la Cartabia non c’è più, ne risponda personalmente?

È troppo facile – continua Di Giacomo – procedere al classico ‘scarica barile’ delle responsabilità pur sapendo che né provveditori né direttori dispongono

di risorse umane (psichiatri, psicologi) e finanziarie, strumenti e strutture per intervenire. E

poi – aggiunge – un altro elemento sempre più preoccupante: si abbassa l’età dei detenuti

suicidi a riprova che i giovani, insieme agli extracomunitari, sono i più fragili e vulnerabili.

Purtroppo – dice Di Giacomo – mentre si leggono impegni politici e dichiarazioni di nuovi

parlamentari ed esponenti di Governo i suicidi dovrebbero riportare alla realtà del carcere

ed accelerare le misure da prendere passando dalle parole generiche e di circostanza, quasi

sempre le stesse, ai fatti. Anche gli annunci per la costruzione di nuovi padiglioni lasciano il

tempo che trovano.

Noi da tempo che abbiamo proposto l’istituzione di Sportelli di sostegno psicologico, tanto

più contando su almeno 3 mila laureati in psicologia che nel nostro Paese non lavorano con

continuità oltre all’assunzione straordinaria di mediatori culturali, laureati in lingue anche

africane. Come per il personale penitenziario che continua a dare prova di impegno civico e

che ha già impedito alcune decine di suicidi. La Premier Meloni nella relazione

programmatica ha fatto significativi riferimenti a questo come agli altri problemi del lavoro

del personale penitenziario e del sistema carcerario. Anche il neo Ministro Nordio si è

espresso, ed ha tenuto prime visite a carceri.

Si affretti ogni intervento: questa strage silenziosa deve finire con misure e azioni concreti.

Si ascoltino le proposte del sindacato di polizia penitenziaria che quotidianamente si misura

con l’emergenza suicidi”.