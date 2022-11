Castelfranco in Miscano (Bn), controlli nei cantieri edili: denunciate tre persone

Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle normative a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro i Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno deferito in stato di libertà un imprenditore ed un’imprenditrice, entrambi operanti nell’edilizia ed un tecnico coordinatore della sicurezza di cantiere.

I militari hanno ispezionato un cantiere allestito per la ristrutturazione di un’abitazione privata, riscontrando che l’imprenditrice aveva utilizzato scale non idonee ad impedire la caduta di persone, non adottando, nei lavori in quota, adeguate impalcature, ponteggi, opere provvisionali o precauzioni per eliminare il pericolo di caduta di persone o cose e che non aveva delimitato le aperture nei solai e nelle piattaforme di lavoro con idonei parapetti, tavole ferma-piede o tavolati.

Inoltre, secondo quanto rilevato dai Carabinieri, l’imprenditore aveva omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, non controllando l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere ed il tecnico coordinatore della sicurezza non aveva fatto rispettare alle imprese esecutrici dei lavori le disposizioni di sicurezza del cantiere.

Per tali condotte il Codice Penale prevede il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e la comminazione di ammende per oltre ventottomila euro. Le tre persone denunciate sono sottoposte alle indagini e – pertanto – presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Dagli accertamenti effettuati sul posto è inoltre risultato anche che l’imprenditrice aveva impiegato due lavoratori “in nero” e per questo motivo i Carabinieri le hanno contestato sanzioni amministrative per oltre dodicimila euro prescrivendo la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere.

L’attività di vigilanza e controllo svolta dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento in stretta sinergia con il competente Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro è sempre attenta e continua anche nel settore dell’edilizia pubblica e privata.