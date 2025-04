Coltellata ad una trans dopo la lite: scatta l’obbligo di presentazione alla pg

MONTORO- Convalida dell’ arresto e obbligo di presentazione alla pg per il quarantaseienne accusato del tentato omicidio di una trans brasiliana. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona, al termine dell’ interrogatorio di convalida per l’ indagato. Il magistrato ha attenuato la misura nei confronti dell’ indagato. Un interrogatorio andato avanti per più di un’ora, quello del quarantaseienne montorese agli arresti domiciliari per tentato omicidio. Questa mattina l’ indagato, assistito dall’ avvocato Massimiliano Russo, è comparso per l’ interrogatorio di convalida davanti al Gip Lorenzo Corona. Il quarantaseienne ha risposto a tutte le domande del Gip, fornendo la sua ricostruzione della serata di sabato, culminata con il ferimento di una trentaseienne trans brasiliana e l’arresto da parte dei Carabinieri della stazione di Montoro e della Compagnia di Solofra. Avrebbe fornito la sua versione dei fatti relativamente alla lite avvenuta prima del ferimento e all’epilogo. Le indagini per ricostruire quanto avvenuto sono ancora in corso da parte dei Carabinieri.