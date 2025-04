Energia in Comune: Northern Power Systems presenta la Comunità Energetica Radici Rinnovabili a Bisaccia

Il prossimo 17 aprile, alle 18:00, presso il suggestivo Castello di Bisaccia, si terrà “Energia in Comune”, un evento promosso da Northern Power Systems, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, in collaborazione con il Comune di Bisaccia. L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente Radici Rinnovabili, la Comunità Energetica Nazionale che trova la prima configurazione proprio a Bisaccia, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi Comuni, cittadini e aziende nella transizione energetica.

Northern Power Systems, forte di un’esperienza pluridecennale nello sviluppo di soluzioni innovative per la produzione e la gestione dell’energia rinnovabile, ha scelto Bisaccia come punto di partenza per un modello di Comunità Energetica replicabile su tutto il territorio nazionale. Grazie all’installazione di impianti fotovoltaici e turbine eoliche, Radici Rinnovabili consente ai membri della comunità di produrre, condividere e consumare energia pulita favorendo l’indipendenza energetica e il rilancio economico delle realtà locali.

L’evento “Energia in Comune” si rivolge in particolare alle Pubbliche Amministrazioni dei Comuni limitrofi, offrendo loro una panoramica sulle opportunità offerte dalla Comunità Energetica e sui benefici per il territorio, le imprese e i cittadini.

Il team di Northern Power Systems presenterà il funzionamento di una Comunità Energetica e il modello innovativo di Radici Rinnovabili. Seguiranno interventi istituzionali da parte del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici di Bisaccia, che condivideranno la loro esperienza con la CER, e un’analisi del Caso Studio di Bisaccia, prima configurazione operativa del progetto.

L’incontro si concluderà con un aperitivo, sempre presso il bellissimo Castello Ducale di Bisaccia. Un momento di confronto e networking, in un contesto informale pensato per favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini.

L’adesione a una Comunità Energetica rappresenta un’opportunità concreta per i Comuni, i cittadini e le imprese, permettendo di ridurre i costi energetici, accedere agli incentivi del PNRR, e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio. Northern Power Systems, attraverso Radici Rinnovabili, si impegna a garantire un modello trasparente ed efficiente, supportando le amministrazioni locali nella realizzazione di una rete energetica diffusa e partecipata.

L’evento è aperto a tutti: amministratori pubblici, imprese e cittadini interessati a conoscere le potenzialità della Comunità Energetica.