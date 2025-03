Colpito alla testa da un grosso ramo: soccorso in elicottero

In mattinata un uomo intento in alcuni lavori boschivi presso la località ‘Oppido’ nel territorio comunale di Lioni è stato vittima di un incidente che gli ha procurato un trauma alla testa. Immediatamente è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto l’elisoccorso 118 di Salerno assieme a una squadra CNSAS e una SAGF giunte via terra.

L’equipe tecnica e sanitaria, sbarcata al verricello dall’elicottero, ha stabilizzato l’uomo assieme alla squadra terrestre CNSAS. L’operaio è stato quindi imbarellato e recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero per essere trasportato all’ospedale Moscati di Avellino. A coadiuvare le operazioni anche i Vigili del Fuoco.