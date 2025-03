Dopo il G7 di ottobre, Mirabella ospita la Marina Militare degli Stati Uniti d’America

Alla presenza di quattrocento invitati si è tenuto ieri a Mirabella Eclano, nella splendida cornice di Villa Orsini, il 2025 Naples Seabee Ball per festeggiare la ricorrenza del 83* Anniversario dei Genieri Militari della Marina degli Stati Uniti; 158* Anniversario del Corpo del Genio Navale della Marina degli Stati Uniti; 183* Anniversario del Comando dei Sistemi di Ingegneria delle Infrastrutture della Marina degli Stati Uniti.

“Abbiamo partecipato alla parata solenne della Marina Militare Statunitense e siamo stati invitati ad intervenire nel corso della cerimonia quale paese ospitante dell’evento – si legge in un post del sindaco – . L’ovazione della sala, gremita di marines e autorità militari statunitensi, c’è stata allorquando nel mio intervento ho avuto modo di sottolineare: “La vostra presenza qui è per noi motivo di orgoglio, attestazione degli ottimi rapporti istituzionali che ci sono stati, ci sono e ci saranno tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nei primi decenni del 900, tantissimi nostri concittadini furono costretti ad emigrare negli Stati Uniti in cerca di lavoro e di fortuna. Questi nostri antenati furono accolti con amore e fratellanza. E questo noi non lo abbiamo dimenticato!”.

Erano presenti alla manifestazione: FLTCM LATEEF M. COMPTON (Capitano della Flotta Europa/Africa delle Forze Navali Statunitensi); RAFAEL A. MIRANDA (Capitano del Genio Navale degli Stati Uniti e Comandante dei sistemi di ingegneria delle infrastrutture della Marina degli Stati Uniti.

Stamattina, diversi ospiti hanno voluto visitare la nostra Città, i Musei e il Parco Archeologico di Aeclanum – Via Appia.