Ordine Ingegneri: grande successo per la visita al cantiere della Dogana

Sabato 8 marzo 2025 si è tenuta con grande partecipazione la visita tecnica al cantiere dei lavori di restauro dell’Antica Dogana di Avellino, un evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. L’iniziativa, che ha visto la presenza di numerosi professionisti del settore, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto sul tema del consolidamento strutturale e del restauro architettonico di uno degli edifici simbolo della città.

La giornata si è articolata in due momenti distinti. La prima parte dell’evento si è svolta presso la Chiesa del Carmine, in Piazza del Popolo, dove, dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, ing. Giovanni Acerra, e della Sindaca, è stato presentato il progetto di restauro dell’Antica Dogana. L’intervento, che mira a riportare l’edificio al suo antico splendore, è stato illustrato nei dettagli, evidenziando le sfide tecniche e le soluzioni adottate per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico.

Successivamente, i partecipanti si sono spostati nel cantiere, con due turni di visita per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. I partecipanti, suddivisi in due sessioni, muniti di dispositivi di protezione individuale, hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino le fasi del cantiere, interagendo con i tecnici e i responsabili dei lavori.

L’evento ha riscosso un notevole successo, con tutti i 40 posti disponibili prenotati in breve tempo. I partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per l’opportunità di approfondire aspetti tecnici e metodologici del restauro architettonico, nonché per il confronto diretto con esperti del settore.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di eventi formativi promossi dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento professionale e la condivisione delle conoscenze nel campo dell’ingegneria e della conservazione del patrimonio storico.

Il restauro dell’Antica Dogana di Avellino rappresenta un intervento di grande rilevanza per la città, volto a recuperare e valorizzare un edificio che ha segnato la storia locale. Grazie a iniziative come questa, i professionisti del settore possono contribuire attivamente alla tutela e alla riqualificazione del patrimonio architettonico, promuovendo una cultura della conservazione e dell’innovazione nel rispetto della tradizione.