Emergenza caldo, sempre attivo il telefono amico del centro anziani

In riferimento all’ondata di calore in atto, la Caritas di Avellino informa che è sempre attivo tutti i giorni, per la popolazione anziana, il telefono amico 0825/31756 dalle ore 9.00 alle 12.00 presso il Centro Anziani di via Annarrumma.

Il telefono è di fatto un “Centro di Ascolto” specifico per anziani; tutti coloro che hanno bisogno possono segnalare le loro necessità: quali spesa, acquisto riviste, prescrizioni mediche, o altro (ad es. una semplice chiaccherata). Data l’oggettiva impossibilità di uscire, si invita a chiamare, un operatore sarà sempre disponibile ad esserci.