Colpi di pistola lungo Viale Italia nei pressi della Rotonda della Nazionale: Polizia sul posto

AVELLINO- Colpi di pistola contro un’auto in movimento. Quelli che sarebbero stati esplosi nella tarda serata e su cui sono in corso accertamenti da parte della Questura di Avellino nella serata. Il raid sarebbe avvenuto lungo Viale Italia, quasi nei pressi della Rotonda che conduce alla Nazionale. Sul posto sono in corso attività di accertamento da parte degli agenti della Questura di Avellino. Al momento non ci sono ulteriori informazioni su persone ferite ne’ sul bersaglio dei colpi esplosi. Troppo presto anche per comprendere se si sia trattato di un agguato vero e proprio o di un raid intimidatorio. Le indagini della Polizia, Volanti e Squadra Mobile sono in corso per accertare i fatti. Nelle prossime ore il quadro sarà più chiaro.