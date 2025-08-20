Avvocatura in lutto per la scomparsa di Giancarlo Mazzei

MONTELLA- L’ Avvocatura irpina piange Giancarlo Mazzei, strappato all’amore dei suoi familiari e dei tanti che lo stimavano all’età di 76 anni. Un riferimento per anni della Giustizia in Alta Irpinia e non solo. Uno dei più autorevoli rappresentanti del Foro, passione che aveva trasmesso anche ai figli Francesco ed Irma. Un galantuomo e uno degli ultimi rappresentanti di quella che si può definire la vecchia guardia dell’Avvocatura in Irpinia. Commosso il ricordo del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Fabio Benigni: “Professionista di grande competenza e straordinario intuito giuridico, è stato è sarà un riferimento imprescindibile per le passate, presenti e future generazioni di avvocati. Esprimo, a nome mio e dell’intero Ordine forense di Avellino, sincere e sentite condoglianze ai figli e Colleghi Irma e Francesco, nonché a tutti i familiari”. Tra le prime testimonianze di cordoglio quella del collega e sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia: “È venuto a mancare l’𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐞𝐢, ultimo testimone di una stagione gloriosa della nostra Avvocatura. Professionista preparato, leale e corretto, Giancarlo ha rappresentato per decenni il simbolo dell’avvocatura in Alta Irpinia.

Aveva la presenza scenica, l’eloquio, la cultura per essere definito un 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐨.Come tutti i grandi protagonisti è stato osannato e criticato ma sempre considerato un punto di riferimento. Resta nella storia locale come un grande avvocato e un vero signore. La classe forense irpina perde un rappresentante illustre, io perdo un amico che mi onorava della sua stima. Qualche mese fa ho ricevuto la sua visita in studio e con gli occhi pieni di gioia mi annunciava la nascita di Giancarlo Mazzei junior. Il piccolino è nato giusto in tempo per raccogliere il testimone di un illustre nonno. Alla famiglia giungano i sensi di un sentito cordoglio, a Giancarlo giunga una preghiera strozzata dal dolore”. Nel pomeriggio di oggi 20 agosto alle 15:30 ci sara” l’ultimo saluto nella Chiesa Madre di Montella.

