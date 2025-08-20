Colpi d’arma da fuoco contro un’autovettura in transito: avviate le indagini

Nella tarda serata di ieri, in pieno centro cittadino, un’autovettura è stata attinta da quattro colpi d’arma da fuoco mentre transitava in Viale Italia, nei pressi della Rotonda che conduce alla Nazionale.

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi da due individui a bordo di uno scooter, entrambi con il volto coperto da casco integrale, che si sarebbero affiancati al veicolo prima di aprire il fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenute le pattuglie della Squadra Volanti e gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Avellino, che hanno proceduto ai rilievi tecnici e avviato immediatamente gli accertamenti necessari.

L’attività investigativa che prosegue senza sosta è tuttora in corso e mira alla ricostruzione puntuale della dinamica e delle cause del grave episodio. Gli uomini della Polizia di Stato stanno acquisendo ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze.